Frankrijk maakt zich op voor nationale feestdag "in bijzondere context": met duizenden agenten maar zonder toespraak Macron

Op een persconferentie beklemtoonde de minister dat hij geen vragende partij is om feestelijkheden te annuleren. Hij wil enkel "de maximale veiligheid garanderen, zodat onze medeburgers van de festiviteiten kunnen genieten zonder last te hebben van enkele onruststokers."

Vuurwerk verkopen en bezitten is verboden. Verschillende gemeenten, met name in de regio's Ile-de-France en in het noorden van Frankrijk, hebben dit jaar ook het traditionele vuurwerk ter gelegenheid van de nationale feestdag geschrapt. Dat is onder meer het geval in Nanterre en in Roubaix.

De feestelijkheden voor Quatorze Juillet zijn al jarenlang een aanleiding voor gewelddadige incidenten in stedelijk Frankrijk. Vorig jaar werden 807 mensen opgepakt en 749 voertuigen in brand gestoken. 55 politieagenten raakten gewond. Maar de veiligheidsmaatregelen die nu in acht worden genomen zijn wel van een andere orde dan gewoonlijk.