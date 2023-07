Politie valt binnen op meerdere locaties in Lille, Merksplas, Olen en Vorselaar in grootschalig wapen- en drugsonderzoek: 5 verdachten aangehouden

De politie van Turnhout is op verschillende plaatsen in Lille, Merksplas, Olen en Vorselaar binnengevallen in het kader van een grootschalig onderzoek naar het bezit en de handel van verboden wapens en drugs. Bij de huiszoekingen zijn heel wat gsm's, wapens, diamanten, drugs en 10.000 euro cash geld gevonden. Zes verdachten werden opgepakt, vijf onder hen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.