Eerste plannen voor herinrichting Diestsesteenweg in Kessel-Lo zijn klaar: "Veiliger en vlotter verkeer nodig"

"We willen er in de toekomst voor zorgen dat Leuven op een duurzame manier bereikbaar is", zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Dat betekent dat wij vlotter openbaar vervoer willen installeren en veel meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. We willen ook vlotte oversteekplaatsen creëren. Je moet Leuven op een aangename manier kunnen bereiken zonder in druk verkeer te zitten."