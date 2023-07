Betaalbare starterswoningen in Turnhout verhuurd aan seizoensarbeiders: stad tikt verhuurder op de vingers 

In Turnhout wil het stadsbestuur ingrijpen in de wijk Niefhout, omdat starterswoningen aan seizoensarbeiders verhuurd worden. Het gaat om een groot appartementsgebouw dat vooral bedoeld is om jonge mensen en gezinnen aan te trekken die een betaalbare woonst zoeken. Maar de verhuurder heeft nu 92 wooneenheden aan seizoensarbeiders verhuurd. Die komen enkele maanden naar hier om te werken en gaan dan terug naar hun thuisland.

"We hebben voor alle duidelijkheid niets tegen seizoensarbeiders, maar op die plaats hadden we een andere visie op wonen", zegt schepen voor Huisvesting Kelly Verheyen (Vooruit). "Wonen voor jonge starters, alleenstaanden, mensen die net het huis uit zijn... en die een betaalbare woning zoeken. Geen seizoensarbeiders dus en zeker niet in die grote concentratie. We zetten in die buurt dan ook sterk in op buurtgevoel, sociale cohesie, verbondenheid. We vrezen een negatieve impact, wanneer mensen er komen en gaan, de taal niet kennen of nog niet kennen en geen tijd hebben om te integreren. Enkele bewoners hebben ons er bezorgd over aangesproken en ik begrijp hen volledig."