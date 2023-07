Inbrekers lopen urenlang rondjes op dak van bedrijfsgebouw in Genk

Vanochtend hebben twee jongemannen ingebroken in de gebouwen van Trius op de Henry Fordlaan in Genk. Toen de twee in de gaten kregen dat ze waren betrapt, vluchtten ze naar het dak. Daar hebben ze urenlang rondjes gelopen.

De politie kwam massaal ter plaatse en omsingelde het gebouw. Een onderhandelaar van de federale politie kwam langs. Ze werden bijgestaan door de lokale politie. Na een paar uur onderhandelen, gaven de inbrekers zich over, maar niet voor eerst nog een sigaret te roken. Ze zijn gearresteerd en worden ondervraagd.