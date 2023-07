Pas op voor tandenstokers tussen je deur: politie Edegem waarschuwt voor inbrekerstruc

In en rond Edegem zijn creatieve inbrekers actief. Daarvoor waarschuwt de lokale politie Hekla (Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar). "We kregen de laatste dagen enkele meldingen over een mogelijke inbrekerstruc. Mensen vinden tandenstokers tussen de voordeur van hun woning", zegt de politie op sociale media.