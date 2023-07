Grenzen stellen of emotioneel misbruik? Privégesprekken tussen Jonah Hill en Sarah Brady voeden debat over wat (niet) kan in een relatie

"In relaties zit altijd een logica. Wanneer ze toxisch of destructief worden, waren ze in het begin al vaak heftig. Het gaat vaak over een teveel aan nabijheid. In het begin kan dat erg vervullend zijn: je partner zet je op een voetstuk, je bent de enige in haar of zijn leven. Diezelfde gevoelens kunnen na een tijdje erg gaan verstikken, je partner gaat je afschermen. Dan krijg je dit soort conflicten of moeilijkheden."