Jury hakt de knoop door: handgeschreven nota uit 2014 telt als testament van Aretha Franklin

In de staat Michigan, waar Aretha Franklin woonde, geldt dat ook andere documenten, zoals handgeschreven nota's, beschouwd kunnen worden als testament. In Franklins landgoed in Detroit werden in 2019 enkele handgeschreven nota's teruggevonden.

Twee documenten, met de datum "2010" op, waren opgeborgen in een afgesloten kast. Een ander document, met datum "2014" op, stak in een notaboekje dat tussen de kussens van een bank stak. Welk document is dan de wilsverklaring?

Daarover discussieerden drie zonen van Aretha Franklin. In de documenten van 2010 werd Tedd White jr (59), haar derde zoon, aangeduid als beheerder van de nalatenschap. Edward (66) en Kecalf (53), haar tweede en vierde zoon, zouden eerst "zakelijk onderricht" moeten krijgen en een "certificaat of diploma" moeten hebben om iets te kunnen krijgen. In de nota's van 2014 is Tedd White jr niet langer beheerder, maar wel Kecalf. Er is ook geen sprake meer van "zakelijk onderricht". Hij en zijn kleinkinderen zouden ook het beheer over het landgoed in Bloomfield Hills, in Detroit, krijgen.

Tedd gaf - uiteraard - de voorkeur aan de documenten uit 2010, voor Kecalf en zijn broer Edward was het document uit 2014 het enige geldige.