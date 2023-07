Kapel in Bierbeek mikpunt van dieven of vandalen: wie is er met de heilige Ermelindis vandoor?

Niet alleen Ermelindis is verdwenen, ook het glazen plaatje aan de buitenkant van de kapel is gestolen, vertelt Karel. "Daarop stond wat uitleg over de kapel en de heilige. Omdat ook dat plaatje gestolen is en er in de rest van de kapel geen schade is, denk ik dat het geen ordinaire vandalenstreek is. Het kan evengoed een verzamelaar van heiligenbeelden zijn, die het op onze Ermelindis had gemunt."

Moeilijk was het niet om het beeld te stelen, want de kapel is nooit op slot. "We doen dat bewust. Wat voor zin heeft het om een kapel op slot te houden, dan kan niemand er komen bidden of er een kijkje nemen. In de elf jaar dat ik de kapel onderhoud, is er nog nooit iets gebeurd", zegt Karel.