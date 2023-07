Laakdal vraagt minister Demir om risicozone voor wolvenschade uit te breiden naar volledig Merodegebied: "Ook wolven kunnen een brug over het Albertkanaal nemen"

Veehouders die tot de risicozone voor wolvenschade behoren, kunnen subsidies krijgen van de overheid om maatregelen te treffen tegen wolven. "Die risicozone is vreemd gekozen. Het lijkt nu alsof de grens van de risicozone het Albertkanaal is, alsof de wolf geen brug zou kunnen nemen. Maar ondertussen is de wolf ook gespot in Roeselare, Ninove en Wuustwezel. Dus ik denk dat we kunnen stellen dat heel Vlaanderen toch wel een risicozone is en dat een beetje water of een brug de wolf niet gaat tegenhouden." De gemeente heeft nog geen reactie ontvangen van Demir. "Maar we kijken uit naar het antwoord", aldus Voet.