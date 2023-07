Lege huizen in Beveren verloederd omdat uitbreiding stadion niet doorgaat: "Hopelijk voor volgend jaar gesloopt"

"De oude huizen ogen niet mooi ogen in het dorpscentrum en buurtbewoners klagen over ongedierte", reageert burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), "daarom hopen we de huizen nog dit jaar te kunnen afbreken." De gemeente Beveren had de huizen opgekocht om het Freethielstadion van SK Beveren te kunnen uitbreiden. "Maar momenteel is er geen noodzaak om een grotere tribune te voorzien", legt de burgemeester uit.

De huizen in de Klapperstraat staan daarom al een tijdje leeg, waardoor ze er verloederd bijstaan. "De bewoners zijn weggetrokken, buiten één persoon. Er zal nog verder onderhandeld moeten worden met hem." De burgemeester hoopt dat de huizen tegen volgend jaar gesloopt zijn, al is het nog niet duidelijk wat er dan met de vrijgekomen open ruimte zal gebeuren.