Madonna hoopt tournee in oktober in Europa te beginnen: "Ik ben op weg naar herstel"

Door die gezondheidsproblemen moest ze de start van haar Celebration Tour schrappen. Die zou deze maand in Noord-Amerika beginnen, maar alle optredens daar deze zomer heeft ze geannuleerd. "Het huidige plan is om het deel van de tournee in Noord-Amerika opnieuw in te plannen en in oktober in Europa te beginnen", schrijft ze. Haar optredens in het Sportpaleis in Antwerpen op 21 en 22 oktober lijken zo gered.