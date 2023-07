Man die ex de tanden uitsloeg met een asbak, naakt buitensloot en aan een hondenleiband legde (opnieuw) veroordeeld

Een man van 28 is in Mechelen schuldig bevonden aan afpersing en afdreiging van zijn ex-vriendin en haar partner. De man uit Geel moet dertig maanden effectief naar de cel. Vier jaar geleden werd de twintiger al voor de tweede keer veroordeeld voor zwaar partnergeweld.

Hij had zijn ex toen toegetakeld met een asbak waardoor zij haar voorste tanden verloor. De vrouw werd door hem ook naakt buitengesloten en aan een hondenleiband gelegd. De man kreeg vier jaar effectief, een straf die vorig jaar werd omgezet in elektronisch toezicht en een contactverbod.