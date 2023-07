Merksplas bereidt zich al voor op Kerstmis: Vrienden van de kerststal pikken traditioneel in juli het koren voor het stro in het dak

Het koren wordt in bundels gebonden en 'in hokken' gezet op het veld. Ook dat gebeurt met de hand of met een oude machine. "Het blijft hier nog een week staan nu", zegt Herman. "Als het graan weg is, dan zaaien we er mosterdzaad in. In oktober frezen we dat dan in als bemesting. Van het koren dat nu geoogst wordt, houden we zo'n 175 kilo graan over om opnieuw in te zaaien. De rest gaat naar een molenaar om te vermalen en te verwerken in dierenvoeding."

De Vrienden van de kerststal leverden ook al stro aan andere kerststallen, zoals die van Zondereigen, Turnhout en Brussel. Meer informatie over de kerststal en de voorbereidingen ervan, vind je op de website van de vzw Vrienden van de kerststal.