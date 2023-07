Mysteries van Vlaanderen: heeft de ‘bloedende hostie’ van een abdij in Hasselt ook echt gebloed? (deel 1)

Een bloedende hostie spreekt uiteraard tot de verbeelding. Dat is nu zo en dat was 700 jaar geleden nog meer het geval weet gerespecteerd onderzoeker van relieken Jeroen Reyniers. "We leven nu in een tijd van meten en weten. Alles moet verklaarbaar zijn en we willen alles doorgronden." Maar dat was in de 14de eeuw heel anders. "Mensen hadden die relieken, heiligen en mirakels nodig om een houvast te hebben in het leven. Nu kan je gemakkelijk naar de dokter. 700 jaar geleden waren er amper dokters voor het gewone volk, de mensen gingen op pelgrimstocht naar relikwiën om genezing te vragen."

Om die bijzondere 'heilige' voorwerpen te zien moesten pelgrims ook vaak betalen. Voor die betaling kregen ze dan ook een aflaat. Dat bracht heel wat abdijen en kerken geld op, veel geld. Ook de Abdij van Herkenrode, waar de hostie eeuwenlang te zien was, heeft er goed aan verdiend weet coördinator van de abdij Ginny Haesevoets. "In oude geschriften lezen we dat pelgrims hier in rijen stonden aan te schuiven om een glimp op te vangen van de hostie. Ze konden de hostie trouwens alleen van ver zien, van zo'n tien meter afstand." Je kan een relikwie dus gerust een verdienmodel noemen voor een kerk of abdij.