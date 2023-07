Knielende schaapjes: een mirakel of eerder te veel gegeten?

In het verhaal van de bloedende hostie van de abdij van Herkenrode (Hasselt) knielden de schapen toen de priester voorbij kwam met de bloedende hostie in zijn handen. "Een mirakel!" vond de kerk en er werd op de bewuste plaats een kapel gebouwd. Maar hebben de schapen 700 jaar geleden echt geknield voor de hostie of was er mogelijk wat anders aan de hand? Mysteriejager Sam van Radio2 legt de vraag voor aan de boer van de abdij van Herkenrode.