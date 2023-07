Geklist door gestolen opblaaspalmboom: Nederlandse politie pakt man op die in ons land nog celstraf van 18 jaar moet uitzitten

Bij de controle van zijn gegevens blijkt immers dat hij internationaal geseind stond. In ons land was de 34-jarige man in 2020 veroordeeld tot 18 jaar cel, voor de ontvoering en dood van een 52-jarige drugsdealer uit Zonhoven. Bij het vonnis vroeg de rechtbank ook de onmiddellijke aanhouding van de man, maar die was spoorloos. Tot zaterdagavond dus.