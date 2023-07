Na jarenlange juridische strijd, dan toch groen licht voor nieuwe industriezone Menen-West

Volgens het actiecomité Alerte Koekuit was het duidelijk dat het bedrijventerrein er ooit zou komen. "Door onze jarenlange acties is er in het nieuwe plan wel aandacht voor groen en voor de verzuchtingen van de buurt", zegt Filippe Verfaille. "We hebben de oorlog verloren, maar wel wat veldslagen kunnen winnen. Zo zien we het."