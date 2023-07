Veertien nepmakelaars veroordeeld in 2022

Overtreders krijgen de keuze om via een stagetraject toch een erkenning te krijgen, of hun activiteiten stop te zetten. Anders stapt het BIV naar de ondernemingsrechtbank. Meestal vordert de rechter dan een staking van de activiteiten, "vaak gekoppeld aan fikse dwangsommen die tot 5.000 euro per inbreuk per dag kunnen oplopen". In 2022 werden alle vonnissen in het voordeel van het BIV uitgesproken.