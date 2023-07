Ontspoorde trein tussen Denderleeuw en Burst staat terug op spoor

Omdat de trein defect is, kan het tweede spoor pas vrijgemaakt worden als de trein weg is getakeld. "Momenteel kijken we hoe we de schade aan de trein kunnen herstellen. Er zal ook een hulpelement vanuit het station van Denderleeuw moeten komen om aan de defecte trein te koppelen, zodat we die kunnen wegslepen. Daarna voeren we ook nog controles uit van de sporen om te zien of daar geen schade is", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Volgens Infrabel zal het tweede spoor wellicht deze namiddag weer vrij zijn. Wie nu de trein tussen Denderleeuw en Burst neemt, mag rekenen op vertragingen van tien minuten.