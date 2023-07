Drie twintigers aangehouden op verdenking van diefstal en poging tot ontvoering 16-jarige in Mechelen

In Mechelen zijn drie twintigers uit Hasselt opgepakt nadat ze een jongen van 16 jaar probeerden te ontvoeren. De verdachten probeerden de jongen in een wagen te sleuren, maar dat is niet gelukt. De politie kwam ter plaatse en kon de drie verdachten arresteren. "De jongen is wel beroofd van een elektrische step, een gsm en geld", zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket.