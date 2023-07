Ook in kleinere havens stijgt aantal cocaïnevangsten: verbreden drugscriminelen hun speelveld?

De haven van Vlissingen in de provincie Zeeland is een van de kleinere havens die in het vizier van de drugscriminelen lijkt te komen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse douane. Er wordt vooral meer cocaïne gesmokkeld. De voorbije zes maanden zo’n 3.000 kilo, vorige week nog kon de douane de hand leggen op een vangst van 1.500 kilo. Best fors voor een haven van die omvang, klinkt het bij de Nederlandse douane.

Van den Berghe is niet verbaasd. Ook in de bronlanden zien we dezelfde situatie, zegt hij. "Criminelen mijden steeds vaker de grote, klassieke havens en wijken uit naar kleinere haven die minder in de belangstelling staan van de autoriteiten. In onze regio heeft de haven van Vlissingen een rechtstreekse lijn met Latijns-Amerika en dan is de keuze snel gemaakt", aldus Van den Berghe. "En ook bij ons zijn er in de havens van Gent en Zeebrugge al inbeslagnames van cocaïne geweest bij containers uit Zuid-Amerika of de Caraïben. Ook in de bronlanden zijn al containers tegengehouden die Zeebrugge of Gent als bestemming hadden."