Parket van Limburg opent onderzoek naar financiële onregelmatigheden bij zorg- en woongroep Triamant

Het parket van Limburg gaat onderzoeken of er financiële onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de zorg- en woongroep Triamant. "In een eerste fase van dit oriënterend onderzoek zullen we zoveel mogelijk informatie verzamelen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de financiële structuur van Triamant. Pas dan zullen we kunnen beslissen of er verdere stappen ondernomen moeten worden", vertelt Marijke Teunis van het parket.