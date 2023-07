Pcfruit in Sint-Truiden legt waterbassin aan om meer regenwater op te vangen

Het bassin is 20 meter breed, 60 meter lang en 4,5 meter diep en heeft schuine randen waardoor er 2000 kubieke meter water kan worden opgevangen. "Hier hadden we echt nood aan", zegt Dany Bylemans van Pcfruit. "We hadden al een regenkelder, maar die kon maar 900 kubieke meter water opvangen. Bij lange regenperiodes of felle buien moesten we vaak het overtollige hemelwater in de riool laten stromen. Zonde, want regenwater blijft het goedkoopste water voor landbouwers en fruittelers."