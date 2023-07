"Moet mijn zoon een proefkonijn zijn?": ouders van man met handicap klagen aan dat ze "als experiment" maar helft van beloofde geld krijgen

"We wachten al 6 jaar op het budget", zegt Glenns vader Marc in een reportage van "Terzake". "Zo’n halfjaar geleden kregen we een brief van het VAPH waarin stond dat we de helft van het budget zouden krijgen, bij wijze van experiment. Maar toen ik het goed bekeek, bleek dat minder te zijn dan de helft van het beloofde budget. Mijn vrouw heeft het VAPH gebeld. Zij zeiden dat dat bedrag sinds een hervorming geactualiseerd was, waardoor het ging over minder geld."