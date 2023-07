Postbode uit Sint-Niklaas krijgt rijverbod nadat hij het aan de stok krijgt met politieagent

De feiten vonden plaats om 7 uur 's ochtends. De 23-jarige postbode was kranten in de bus aan het steken en hij overtrad daarbij enkele verkeersregels. Hij parkeerde zijn voertuig op het fietspad en reed ook in de verkeerde richting op het fietspad. Een politieagente, die op weg was naar haar werk, sprak de man hierover aan.

De man reageerde erg onvriendelijk, naar eigen zeggen omdat de agente in burger was. “Ik kon niet weten dat zij een agente was. Ze was in burger en kon haar legitimatiebewijs niet tonen. Dus heb ook ik mijn identiteitskaart niet getoond,” verklaarde de postbode bij de politierechter. Het was al de vijfde keer dat de man voor de rechtbank moest komen. “Dat waren vroegere jeugdzonden. Ik heb nu vast werk en heb mijn leven gebeterd.”

Het mocht niet baten. De postbode kreeg een rijverbod van één maand en een boete van 800 euro. Voor hij opnieuw met een motorvoertuig de weg op mag, moet hij ook opnieuw slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen.