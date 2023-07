Christendemocraten en boeren blijven kritisch voor natuurherstelwet, Greta Thunberg spreekt van "bitterzoete overwinning"

De milieuorganisaties blijven achter met gemengde gevoelens. Via verschillende amendementen bracht het Europees Parlement wijzigingen toe aan het oorspronkelijke plan van Timmermans.

Activiste Greta Thunberg, die bij de stemming aanwezig was, had het bij VRT NWS over "een bitterzoete overwinning": "Het is goed dat de wet is goedgekeurd, maar de wet is erg verzwakt."