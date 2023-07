Saartje (12) uit Pellenberg is wereldkampioen westernrijden in Texas: "We zijn supertrots!"

"We zijn supertrots dat onze dochter wereldkampioen is geworden", vertelt mama Sabine aan Radio 2. Zij moedigde Saartje aan van op de eerste rij. "Je hebt verschillende disciplines in het westernrijden, en onze dochter heeft gewonnen in de discipline hunter of jager. Dan moet je in jagersuitrusting een parcours afleggen met je paard. De jury geeft dan tijdens de proef aan wanneer je moet galopperen, draven of stappen en dat moet je dat zo goed mogelijk uitvoeren."