Sloop gestart van instabiele gebouw van kleuterschool in Wervik

"De burgemeester heeft een besluit opgemaakt uit veiligheidsoverwegingen zodat we snel alle vergunningen voor de sloop zouden rondkrijgen", vertelt directeur Christophe Verleene. "Dat was nodig, want we willen op 1 september de leerlingen opnieuw ontvangen in een veilige omgeving. Het achterste gebouw wordt afgebroken zodat we het voorste gebouw opnieuw zullen kunnen gebruiken."