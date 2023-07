Komt uiterst rechts halve eeuw na einde van Franco-dictatuur opnieuw aan de macht in Spanje?

Of ze (een deel van) dat programma ook zullen kunnen uitvoeren, zal nu moeten blijken. Voor Vox lijkt gedoogsteun op nationaal niveau in elk geval geen optie meer. De partij wil niets minder dan in de coalitie opgenomen worden en lijkt haar vel duur te zullen verkopen.

Maar rechts en uiterst rechts mogen zeker niet op hun lauweren rusten. Er zijn nog andere scenario's. Mochten de PP en Vox er niet in slagen om samen een meerderheid te halen, dan zal de PP vooral naar de PSOE moeten kijken. Voor een "grote coalitie", zoals er bijvoorbeeld in Duitsland een is geweest, is het in Spanje allicht nog te vroeg, maar een minderheidsregering van PP zou wel mogelijk zijn. Maar dan zou de PSOE zich moeten onthouden tijdens de vertrouwensstemming, de investidura, waarbij een kandidaat-premier het vertrouwen van het parlement vraagt als die zicht heeft op een (minderheids-)regering.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de PSOE daar zin in zal hebben. Een meer voor de hand liggend scenario is dat Pedro Sánchez dan zelf opnieuw een linkse regering op de been probeert te brengen, als het resultaat dat toelaat tenminste. Allicht zal dat dan opnieuw met de steun van kleine linkse, nationalistische partijen in Baskenland en Catalonië moeten zijn. Om daarin te kunnen slagen, wordt niet alleen het resultaat van de PSOE bepalend, maar zeker ook dat van Sumar ("Samenvoegen"), de nieuwe radicaal-linkse formatie van rijzende ster Yolanda Díaz (momenteel minister voor Unidas Podemos).