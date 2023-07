Natuurherstelwet overleeft stemming in Europees Parlement met flinterdunne meerderheid

Nu de verwerping is afgewezen, komt de natuurherstelwet er dus toch. In welke vorm, is evenwel nog onduidelijk. Na de eerste stemming over de verwerping, volgden meteen aparte stemmingen over niet minder dan 136 amendementen.

De verwachting is dat we uiteindelijk naar een afgezwakte versie zullen gaan, zoals de versie die op 20 juni werd goedgekeurd door de verschillende lidstaten in de Raad van Europa.