Opnieuw treinverkeer mogelijk op één spoor tussen Denderleeuw en Burst na ontsporing gisteren

Er werd de hele nacht volop gewerkt om de doorgang vrij te maken. Sinds 5.30 uur vanmorgen kunnen de treinen tussen Denderleeuw en Burst (in beide richtingen) weer over één spoor rijden. De treinen moeten over een afstand van 400 meter wel voorzichtig rijden. Daardoor, en door het kruisen van de treinen, zijn er vertragingen van 10 tot 15 minuten. "Er is een aangepaste treindienst van NMBS tussen Denderleeuw en Burst en bepaalde treinen worden mogelijk deels afgeschaft op hun traject", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.



De trein die gisteravond naast het spoor belandde, zal in de loop van de dag worden weggetakeld. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren en wanneer er opnieuw treinverkeer op beide sporen mogelijk is. De vervangende busdienst wordt wel al stopgezet.