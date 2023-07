Triamant laat spookdorp achter in Puurs-Sint-Amands: bouw van groots woonproject ligt al 2 jaar stil

De werf werd effectief opgestart, maar zo'n twee jaar geleden viel alles stil. Toen was er nog niet meteen argwaan, zegt Van Den Heuvel. "Het was de coronaperiode en heel wat werven in ons land lagen stil. Maar na een tijdje begonnen we ons toch vragen te stellen als lokaal bestuur en dan hebben we Triamant gecontacteerd en aangespoord om de werf af te werken. Ik weet dat er de voorbije maanden onderhandeld is met eventuele overnemers, maar die onderhandelingen zijn ondertussen on hold gezet."