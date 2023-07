Tandenstokers of wollen draadjes tussen de deur kunnen dieventrucs zijn: zo ben je inbrekers te snel af 

Tandenstokers, wollen draadjes of stukjes plakband tussen de deur: het kunnen zogenoemde "dievenmarkeringen" zijn. Het principe is simpel: de dieven brengen die markering aan op de deur om te controleren of bewoners thuis zijn of niet. De politiezone Hekla kreeg de afgelopen dagen verschillende meldingen over tandenstokers binnen. "De tandenstokers kunnen gebruikt worden als 'voorverkenning' voor een inbraak. Stokjes die blijven hangen of steken, zouden kunnen wijzen op een langdurige afwezigheid van de bewoners. Inbrekers denken dan ongestoord hun slag te kunnen slaan."