BBC-presentator die in opspraak is gebracht, krijgt een naam: nieuwsanker Huw Edwards

De BBC-presentator die door de krant The Sun wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, is nieuwsanker Huw Edwards. Dat zegt zijn vrouw in een mededeling. De krant The Sun schreef dat een niet nader genoemde BBC-presentator meer dan 40.000 euro betaalde aan een minderjarige in ruil voor seksueel getinte foto's. Volgens de politie, die de zaak onderzoekt, is er geen sprake van een misdrijf.