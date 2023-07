Uitstoot CO2 in Hasselt moet 40% omlaag: bedrijven kunnen beroep doen op energiecoach

De stad Hasselt start met een energiecoach voor bedrijven. Bedoeling is om tegen 2030 40% minder uitstoot te hebben in de stad in vergelijking met 2011, en dan moet ook het energieverbruik in bedrijven naar beneden. De energiecoach bekijkt waar er energie kan bespaard worden in het bedrijf, dat advies is niet vrijblijvend.