VGC voorziet half miljoen om energiekosten Brusselse organisaties te drukken

Die eenmalige storting is echter geen structurele oplossing. “Het is niet zinvol om als overheid simpelweg financieel bij te springen zodat de energiefacturen betaald kunnen worden. We moeten investeren in structurele ingrepen die er voor zorgen dat onze organisaties op lange termijn energiezuiniger worden”, besluit Ans Persoons, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport.