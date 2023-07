VK en VS opperen dat Kiev dankbaarder mag zijn voor militaire steun: "We zijn Amazon niet"

Vandaag is in de Litouwse hoofdstad Vilnius de jaarlijkse NAVO-top afgesloten, waar de oorlog in Oekraïne vanzelfsprekend bovenaan de agenda stond. De slotdag werd afgerond in een gemoedelijkere sfeer dan gisteren, toen er een gefrustreerde uithaal was geweest van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.