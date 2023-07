Eerste elektrische vrachtwagen voorgesteld in de Volvo fabriek in Gent: "Mijlpaal voor Vlaanderen"

"Dit is een mijlpaal voor Vlaanderen", zegt minister Lydia Peeters (Open VLD) bij de voorstelling van de eerste elektrische vrachtwagen in Gent. Deze ochtend reed daar de eerste Volvo FH Electric de fabriek uit. Als de vrachtwagen volledig gevuld is tot 44 ton, kan het tot 300 kilometer rijden. "Het goederentransport gaat nog voor 77 procent over de weg, dus het is wel belangrijk dat we moeten zorgen voor extra duurzaamheid", reageert Peeters.

Voorlopig worden de e-trucks in dezelfde fabriek en op dezelfde lijn gebouwd als de dieselvrachtwagens. Maar de verhouding tussen de twee zal op termijn veranderen. "Tegen 2030 willen we dat de helft van onze productie fossielvrij is en tegen 2040 hopen we enkel fossielvrije vrachtwagens meer te produceren", vertelt fabrieksmanager Koen Leemans.

"Het zal niet enkel bij e-trucks blijven, we kijken ook in de richting van waterstof", gaat Leemans verder. "De klanten vragen meer en meer naar duurzame alternatieven, dus we moeten hen daarin volgen."