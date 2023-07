Opnieuw lek in waterleiding in Langemark: "Oplossing is in zicht"

Volgens de gemeente zat een derde van Langemark-Poelkapelle even zonder water, door het waterlek in de Boezingestraat in Langemark. Het is al de zevende keer in anderhalf jaar tijd. Jürgen Stratsaert baat café de Frontduif uit in Langemark: "Het is al een paar keer geweest dat het water hier 's nachts bijna binnenliep. En vandaag, woensdag is er hier markt. Het is heel vervelend om dan zonder water te zitten. We moeten dan voor alles flessen gebruiken: voor de afwas, soep, koffie."