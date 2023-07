Werknemer Antwerpse pechverhelpingsfirma opgepakt die nummerplaten opzocht voor criminelen

De verdachte werkte bij een pechverhelpingsfirma in het Antwerpse toen hij door een criminele organisatie werd benaderd. De man werd betaald om nummerplaten op te zoeken in de databanken van zijn werkgever. Wat de bende precies deed met de doorgespeelde gegevens is niet bekend.

De man uit Wijnegem werd woensdag opgepakt tijdens huiszoekingen die de politie hield in het kader van een lopend onderzoek. De man werd vervolgens voor de onderzoeksrechter geleid, die hem vrijliet onder strikte voorwaarden. Zo mag hij bijvoorbeeld niet meer werken in een functie waarbij hij toegang heeft tot beschermde databanken. Hij is in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een criminele organisatie, passieve private omkoping en onrechtmatige toegang tot databanken. De man riskeert dus zeker nog vervolging.



Het onderzoek naar de twintiger is het zoveelste in de rij dat tot stand kwam dankzij het kraken van geëncrypteerde Sky ECC-berichten.