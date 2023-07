Woluwe Shopping Center mag toch uitbreiden, maar gemeentebestuur gaat opnieuw in beroep

In het nieuwe plan steekt het gebouw minder ver uit en is het een verdieping lager, met "slechts" 71 woningen boven de handelszaken in plaats van 95. Maar die aanpassing is onvoldoende vinden de tegenstanders. "Het gebouw zal nog steeds veel te groot en lomp zijn. Er is amper plaats voor voetgangers en fietsers aan de inkom, een aanpassing van 50 centimeter zal dat niet veranderen", zegt schepen van Stedenbouw, Delphine De Valkeneer (Défi).