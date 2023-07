101 dieren weggehaald aan drugslabo in Lille: 7 paarden, 3 damherten en illegaal gevangen vogels

De dieren bevonden zich op een wel heel speciale locatie. "Ze zaten op een plek waar een drugslabo ontdekt is. De eigenaar zat al een tijdje in de gevangenis, maar in tussentijd moesten de dieren wel verzorgd worden en dat is niet gebeurd." Al viel de toestand van de dieren best nog mee. "Tot een tijdje terug hebben ze voldoende verzorging gehad, dus de voedingstoestand viel best mee. Alleen de hoeven van de paarden waren er verschrikkelijk aan toe. Die waren al een half jaar niet meer verzorgd."