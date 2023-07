3 maanden rijverbod voor bestuurders die achteruitrijden op pechstrook in Sint-Niklaas: "Ze speelden met levens"

De advocaat van de vrouw legde het verhaal heel anders uit. “Mijn cliënte is een alleenstaande moeder van 5 kinderen. Het was net zij die bij een inhaalmanoeuvre de pas werd afgesneden door het andere voertuig. Daarop is ze vertraagd. Toen ze even verder de politie zag staan met daarbij de bestuurder die haar even voordien op de snelweg had bedreigd, meende ze dat de politie de man had onderschept en wou ze daarom dus ook haar verhaal gaan doen. Daarbij heeft ze inderdaad wel een zware verkeersovertreding begaan."

De rechtbank stelde vast dat geen enkele partij klacht had ingediend omwille van de vermeende verkeersagressie en tilde vooral zwaar aan het bijzonder gevaarlijke gedrag. “Achteruit rijden op een pechstrook over dergelijke afstand is met levens spelen”, zei de rechter. Hij legde de twee bestuurders drie maanden rijverbod op en hij gaf ze ook een boete van 640 euro. Ze moeten hun praktisch en theoretisch rijexamen ook opnieuw afleggen voor ze terug achter het stuur mogen kruipen.