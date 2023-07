Safeonweb ontvangt recordaantal meldingen over phishing op zes maanden tijd: "Phishing is nog niet op de terugweg"

Tussen januari en juni waren het opnieuw de "klassiekers" die veel aan bod kwamen, zegt het CCB. Zo melden consumenten geregeld valse berichten van overheden of energieleveranciers over bijvoorbeeld premies. Verder komen vaak nepberichten aan over pakjesdiensten. "Er moeten dan zogezegd extra kosten betaald worden, er ontbreken gegevens of er wordt gevraagd een applicatie te downloaden", legt het CCB uit. Berichten van banken volgen een gelijkaardig script.

Toch is het fraudeurs niet altijd te doen om een bankrekeningnummer of geld. Bij phishing verzamelt iemand gegevens, zoals adressen, namen of wachtwoorden. Soms worden die onmiddellijk gebruikt, maar ze kunnen ook worden doorverkocht. Andere cybercriminelen maken er dan op hun beurt gebruik van.