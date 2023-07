BEKIJK - Lommelse politie achtervolgt chauffeur nadat hij politiecombi's ramt

Bewoners en voorbijgangers van de Gestelsedijk in Lommel zijn woensdag getuige geworden van een politieachtervolging. De bestuurder, die in een zwarte Skoda Fabia reed, weigerde te stoppen voor een controle van de lokale politie van Lommel. Hij verkoos om twee keer in te rijden op de politie. De agent op straat kon op tijd wegspringen. Er vielen dus geen gewonden. Naar aanleiding van de actie heeft de politie wel twee processen-verbaal opgesteld voor poging tot doodslag. Drie combi's raakten beschadigd, waarvan één onherstelbaar.