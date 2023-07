Acteur Maarten Bosmans raakt twee tenen kwijt door trombose

Drie weken geleden ontdekte acteur Maarten Bosmans in Tsjechië, waar hij woont, dat een teen wat rood en gezwollen was. De dokter dacht aan een infectie en gaf hem antibiotica. "Ik dacht toen dat het voorbij zou zijn, na 2 of drie dagen," vertelt Maarten aan Radio2. "Maar kijk, we zijn 3 weken verder en ik lig in Sint-Augustinus in Antwerpen, nog altijd in een ziekenhuisbed."

Twee tenen moesten uiteindelijk geamputeerd worden door een trombose. "De dokter zei dat de toevoer van bloed naar mijn tenen misschien al jaren wat slechter was, zonder dat ik het voelde. Dan krijg je een trombose en dan gaat het plots heel, heel snel."