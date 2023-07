Agentschap Natuur en Bos plant soedangras op militair domein in Houthalen-Helchteren om bodem geschikt te maken voor bosaanplanting 

"Omdat dit voormalige landbouwgrond was, gaan we de grond eerst voorbereiden vooraleer we 22 hectare bos gaan aanplanten", legt Broeckmans uit. "In juni hebben we soedangras ingezaaid. Dat is een gewas dat het heel goed doet bij warme weeromstandigheden. Maar het grote voordeel is dat het tot zo'n 50 meter diep wortelt en zo zorgt voor betere zuurstof onder de grond. Op dit moment zit de bodem vol bacteriën zonder zuurstof en humus. Met het soedangras hopen we het bodemleven te verbeteren zodat we hier over 5 à 10 jaar een goed bos hebben."