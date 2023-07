Eigenaar van feestzaal Den Doedel in Koekelare wil nieuwe feestzaal bouwen na verwoestende brand

Twee maanden na de verwoestende brand in de feestzaal Den Doedel in Koekelare kijkt eigenaar Andy Eecklo alweer vooruit. De brand in de feestzaal ontstond door een defect aan een wasmachine. Het hele gebouw was beschadigd door roet, rook en bluswater. Daardoor konden de reeds geplande feesten niet meer doorgaan.

Na de verwoestende brand is Andy meteen aan de slag gegaan. Hij wil zo snel mogelijk een nieuwe feestzaal bouwen. "Alles is uitgetekend door een architect en besproken met een aannemer. We waren goed bezig en heel wat mensen waren tevreden van onze feestzaal. Nu is alles vernield of kapot gerookt. We willen de nieuwe feestzaal zetten, maar of dat zal lukken, is nog niet duidelijk. Het zal afhangen van de verzekering en de lening in de bank", vertelt hij.

Als alles goed verloopt, zou Andy groen licht moeten krijgen in augustus. Daarna gaat de afbraak van de verwoeste feestzaal van start.