Staking van artsen in opleiding in Engeland, premier Sunak belooft loonsverhoging

In veel publieke sectoren is de sociale onrust al maanden bezig. Vandaag nog begint een staking van 5 dagen bij de artsen in opleiding in Engeland. Het is al de vierde, en wordt meteen de langste ooit. De artsen in opleiding, die soms ook al meer dan tien jaar in het vak zitten, vragen een loonsverhoging van 35 procent.